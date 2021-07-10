Внешний вид Крус и Бардема на пляже шокировал Сеть

Кадры с отпуска слили в Сеть папарацци.
47-летняя Пенелопа Крус произвела фурор в Сети кадрами с совместного с мужем Хавьером Бардемом отдыха. В последнее время актеры практически не появляются в кино, не принимают участия в светских мероприятиях, предпочитая популярности семейный уют.
Чего нельзя сказать о супруге актрисы — Хавьере Бардеме. Актер отрастил большой живот, а на голове появилась седина.
«Офигеть, как она выглядит!», «Пен-бомбита. Но что случилось с Бардемом?», «Как же она горяча», «Фантастическая красавица», «Детка, ты просто космос», «Фигура всем на зависть», — высказывали свое мнение в Сети.
Источник фото: Legion-media
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