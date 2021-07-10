Дуа Липа присоединилась к звездному касту нового шпионского фильма «Аргайл» Лопес оголила ягодицы в бассейне на дерзком фото » Внешний вид Крус и Бардема на пляже шокировал Сеть Кадры с отпуска слили в Сеть папарацци. 47-летняя Пенелопа Крус произвела фурор в Сети кадрами с совместного с мужем Хавьером Бардемом отдыха. В последнее время актеры практически не появляются в кино, не принимают участия в светских мероприятиях, предпочитая популярности семейный уют. Однако, стоило лишь Крус и Бардему появиться на пляже, как их тут же подловили хитрые папарацци. Снимки отдыхающей Пенелопы и Бардема быстро облетели Сеть и подверглись детальному обсуждению. Так, Крус предстала перед объективом камер в голубом монокини, выгодно подчеркивающем ее формы. Поверить в то, что Пенелопа в апреле отметила 47-летие, просто невозможно. Чего нельзя сказать о супруге актрисы — Хавьере Бардеме. Актер отрастил большой живот, а на голове появилась седина. «Офигеть, как она выглядит!», «Пен-бомбита. Но что случилось с Бардемом?», «Как же она горяча», «Фантастическая красавица», «Детка, ты просто космос», «Фигура всем на зависть», — высказывали свое мнение в Сети. Источник фото: Legion-media