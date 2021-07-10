Власти Гаити попросили США о вводе войск после убийства президента

После убийства президента Жовенеля Моиза наемниками обстановка на Гаити остается тревожной. Правительство островной страны направило запрос в Вашингтон о размещении американских солдат на гаитянской территории.

Как передает Reuters, Порт-о-Пренс опасается народных волнений и хочет, чтобы иностранные войска защищали объекты ключевой инфраструктуры.

В ночь на 7 июля Моиз был застрелен вторгшейся в его резиденцию вооруженной группой. Его жена тоже получила ранения, но выжила. Правоохранители Гаити провели операцию по задержанию подозреваемых, во время которой четверо предполагаемых наемников были уничтожены, а двое взяты живыми.

Несмотря на нужду в военных США, заявляется, что у покушения на главу государства может быть американский след. В ходе последующих оперативных действий число задержанных выросло до 19: двое из них американцы гаитянского происхождения, которые назвали себя «переводчиками».

Всего в группу наемников входили по меньшей мере 25 человек, поиск остальных продолжается.