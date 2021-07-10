В Италии за месяц ощутимо сократилось промпроизводство

Объем промышленного производства в Италии уменьшился в мае текущего года на 1,5% относительно предыдущего месяца, когда промпроизводство выросло на 1,5%, следует из данных Istat.

Аналитики же прогнозировали увеличение промпроизводства на 0,3%, сообщает «Финмаркет».

Впрочем, в годовом сопоставлении объем промышленного производства продемонстрировал рост в мае сразу на 21,1% с исключением сезонного и календарного факторов. Скачок произошел на фоне низкой базы прошлого года.

Добавим также, что экономика Италии по итогам 2020 года сократилась на 8,8-8,9%, согласно предварительным данным Istat.

При этом, как отмечала ведущая экономическая газета il Sole 24 Ore, годовые показатели оказались чуть лучше ожидавшихся правительством, которое предполагало падение на целых 9%.

Istat прогнозирует рост ВВП Италии в 2021 году на 2,3%, взяв за основу оценки показателей последнего триместра прошлого года.