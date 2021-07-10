В «Американских историях ужасов» Дэнни Трехо сыграет Санту

Появились новые подробности предстоящего хоррор-сериала-антологии «Американские истории ужасов», являющегося спин-оффом популярного шоу «Американская история ужасов».

Подробностями поделился шоураннер проекта Райан Мерфи у себя в Твиттере. Он объявил актерский состав. В кадре появятся Мэтт Бомер, Билли Лурд, Джон Кэрролл Линч, Наоми Гроссман плюс заявленные ранее Аарон Твейт, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, Мэдисон Бэйли и Джинни Гарднер. Звездным лицом спин-оффа станет Дэнни Трехо («Мачете»), который, по словам Мерфи, сыграет Санту.

Также создатель проекта отметил, что каждый эпизод расскажет отдельную страшную историю (в отличие от «Американской истории ужасов», где истории разграничиваются сезонами, а не сериями).

Спин-офф стартует 15 июля на стриминге Hulu, тогда как премьера десятого сезона «Американской истории ужасов», получившего подзаголовок «Двойной сеанс», намечена на 25 августа на канале FX.