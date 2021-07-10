Ученые: Ежедневное использование смартфона может увеличить риск рака до 60%

Использование мобильного телефона может увеличить риск развития рака. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли, пишет Daily Mail.

Эксперты провели статистический анализ 46 различных научных работ, в том числе ранних исследований, проведенных в США, Швеции, Великобритании, Японии, Южной Корее и Новой Зеландии, и пришли к выводу, что всего 17 минут пользования смартфона в день в течение десяти лет увеличивают риск развития раковых опухолей до 60%.

Так, излучение мобильных сигналов мешает клеточным механизмам и может привести к созданию стрессовых белков, которые в крайних случаях вызывают повреждение ДНК, опухоли и даже гибель клеток, поясняют ученые.

Ряд медиков называют это исследование противоречивым, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и вовсе отрицает эту связь, заявляя, что «нет научных доказательств того, что проблемы со здоровьем вызывает воздействие радиочастотной энергии, излучаемой мобильными телефонами».