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Туркмения стянула войска к границе с Афганистаном

Власти Туркмении стянули тяжелую военную технику в город Серхетабад на границе с Афганистаном. Об этом пишет turkmen.news со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в одном из южных погранотрядов последние трое суток несколько раз объявлялась боевая тревога. Кроме того, отмечалось, что туркменские офицеры начали эвакуировать семьи от границы с Афганистаном.

В январе сообщалось, что власти Туркмении приступили к переучету военнослужащих, находящихся в запасе — так называемых резервистов. «Ведется учет запасников. Во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям», — рассказал источник в министерстве обороны Туркмении. По его словам, ситуация связана с обстановкой в Афганистане.

10 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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