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США усовершенствовали «самое разрушительное оружие на Земле»

Cтратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) Tennessee типа Ohio Военно-морских сил (ВМС) США получила пассивную гидролокационную систему Large Vertical Array (LVA), обеспечивающую обзор почти в 360 градусов, что уменьшает область «слепого пятна» в районе кормовой части субмарины, пишет The Drive.

Издание, называя данную подлодку «самым разрушительным оружием на Земле», отмечает, что новый гидролокатор работает, вероятно, на средних и высоких частотах. Согласно The Drive, усовершенствование позволит данной субмарине лучше обнаруживать вражеские подлодки.

В ноябре прошлого года генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен раскрыл часть планов, касающихся АПЛ нового поколения ВМС США. По словам главы предприятия, производящего ядерные реакторы для американских субмарин и авианосцев, новая подлодка по своему диаметру будет сопоставима с перспективными кораблями типа Columbia, ширина корпуса которых достигает 12,8 метра.

10 июля, 2021 | Category: Новости, США
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