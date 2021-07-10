У 2020 році влада Зеленського провалила щонайменше сім спецоперацій Головного управління розвідки Прародитель зомби-хорроров «Ночь живых мертвецов» станет мультиком » США усовершенствовали «самое разрушительное оружие на Земле» Cтратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) Tennessee типа Ohio Военно-морских сил (ВМС) США получила пассивную гидролокационную систему Large Vertical Array (LVA), обеспечивающую обзор почти в 360 градусов, что уменьшает область «слепого пятна» в районе кормовой части субмарины, пишет The Drive. Издание, называя данную подлодку «самым разрушительным оружием на Земле», отмечает, что новый гидролокатор работает, вероятно, на средних и высоких частотах. Согласно The Drive, усовершенствование позволит данной субмарине лучше обнаруживать вражеские подлодки. В ноябре прошлого года генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен раскрыл часть планов, касающихся АПЛ нового поколения ВМС США. По словам главы предприятия, производящего ядерные реакторы для американских субмарин и авианосцев, новая подлодка по своему диаметру будет сопоставима с перспективными кораблями типа Columbia, ширина корпуса которых достигает 12,8 метра.