Спирс по-хамски ответила хейтерам на критику ее «голого» фото

Страдающая от гнета собственного отца певица Бритни Спирс эмоционально ответила хейтерам на критику своего «голого» фото. На днях вокалистка поделилась в личном микроблоге кадром обнаженной спины. Внимательная аудитория тут же отметила — на теле Спирс отсутствует фирменная татуировка, а значит, снимок не принадлежит Бритни.

Фанаты тут же начали бить тревогу, заподозрив кражу аккаунта Спирс. Многие тут же заявили: скорее всего, речь идет об отце Бритни, ведь именно он сейчас целиком и полностью владеет жизнью дочери. Кто-то и вовсе заявил, что Спирс окончательно сошла с ума.

Эти рассуждения в буквальном смысле взбесили саму Бритни. Спустя время на личной странице в Instagram она опубликовала гневный пост, в котором призвала всех замолчать.

«Я сама отредактировала свою фотку, потому что хотела видеть, как будет выглядеть моя спина без тату. И да, так мне нравится больше, поэтому все те, кто остался недоволен, поцелуйте мой зад», — написала она в Instagram.

Источник фото: Legion-media