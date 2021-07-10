Создатель SpaceX показал замену беспилотной плавучей платформе для посадки ракет Falcon

Американская компания SpaceX успешно посадила свой космический грузовик. Cargo Dragon, который с помощью ракеты Falcon 9 отправляли к Международной космической станции (МКС), мягко приводнился в водах Атлантического океана.

В зоне посадки его ждало поисково-спасательное судно SpaceX. Когда спущенный на парашютах из космоса грузовик подняли из воды на борт, специальный вертолет доставил ее на сушу.

Грузовой корабль Dragon провел на орбите месяц, с МКС он забрал более 2,4 тонн груза. Отметим, что возвращать «ненужный вес» из космоса на сегодняшний момент могут только корабли, разработанные компанией SpaceX.

Тем временем ее создатель — миллиардер Илон Маск показал новую модификацию полностью автономной плавучей платформы, которая позволит производить «мягкую» посадку первой ступени ракет Falcon и Falcon Heavy. Выбор в пользу морского «приземления» объясняется экономией топлива.

Отмечается, что судно под названием A Shortfall of Gravitas, ставшее третьим морским беспилотником SpaceX, сменит плавучую станцию OCISLY.