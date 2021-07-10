Состояние Безоса внезапно увеличилось почти на $11 млрд

Состояние бизнесмена Джеффа Безоса за неделю после ухода с поста главы компании Amazon выросло почти на $11 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно информации издания, с 5 июля, когда Безос оставил должность генерального директора компании, его состояние в связи ростом акций Amazon выросло на $10,6 млрд и теперь составляет $212,4 млрд.

Этому способствовала новость о том, что Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму $10 млрд. Ожидалось, что контракт будет предоставлен американской корпорации Microsoft, но представители Amazon пытались оспорить это решение в суде.

По данным Forbes, Безос всю неделю провел на горнолыжном курорте Сан-Вэлли в штате Айдахо, где проходила ежегодная конференция инвестиционного банка Allen & Co, также известная как «летний лагерь для миллиардеров». В этот раз мероприятие собрало как минимум 25 миллиардеров, общее состояние которых составляет $825 млрд.