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Состояние Безоса внезапно увеличилось почти на $11 млрд

Состояние бизнесмена Джеффа Безоса за неделю после ухода с поста главы компании Amazon выросло почти на $11 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно информации издания, с 5 июля, когда Безос оставил должность генерального директора компании, его состояние в связи ростом акций Amazon выросло на $10,6 млрд и теперь составляет $212,4 млрд.

Этому способствовала новость о том, что Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму $10 млрд. Ожидалось, что контракт будет предоставлен американской корпорации Microsoft, но представители Amazon пытались оспорить это решение в суде.

По данным Forbes, Безос всю неделю провел на горнолыжном курорте Сан-Вэлли в штате Айдахо, где проходила ежегодная конференция инвестиционного банка Allen & Co, также известная как «летний лагерь для миллиардеров». В этот раз мероприятие собрало как минимум 25 миллиардеров, общее состояние которых составляет $825 млрд.

10 июля, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США
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