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Производство нового «Крика» официально завершено

Производство нового "Крика" официально завершено

Студия Paramount официально завершила производство пятой части «Крика». Об этом сообщил в своём Instagram Мэттью Беттинелли-Олпин, который выступил одним из режиссёров новой картины вместе с Тайлером Джиллеттом («Я иду искать»). Новая дата — 14 января 2022 года.

«“Крик” (2022) официально готов! Мы так рады, что вы совсем скоро его увидите. #РадиУэса», — отметил постановщик, упомянув погибшего создателя франшизы Уэса Крэйвена.

Изначально фильм должен был выйти в 2021 году, но его премьеру перенесли 14 января 2022-го.

В продолжении сыграли актёры из оригинальной серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Кроме того, в касте заявлены и новые лица, среди которых Джек Куэйд («Пацаны»), Дилан Миннетт («13 причин почему») и начинающая актриса Мелисса Баррера.

Напомним, что «Крик» впервые увидел экраны в 1996 году. Каждую из четырёх частей снял Уэс Крэйвен. В общей сложности фильмы серии собрали свыше 600 миллионов долларов в мировом прокате.

10 июля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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