Прародитель зомби-хорроров «Ночь живых мертвецов» станет мультиком

Переосмысление низкобюджетного шедевра Ромеро выйдет на DVD в этом году.

Фильм Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» 1968 года, породивший жанр зомби-хоррора, Warner Bros. превратит в мультик. По данным THR, студия начала работу над «Ночью анимированных мертвецов».

Напомним, первый зомби-фильм был низкобюджетным — актерам из массовки, которые изображали зомби в тряпках из секонд-хенда и гриме из морга, заплатили по одному доллару. Лента рассказывала историю о случайных попутчиках, пытающихся спрятаться в заброшенном доме от толпы восставших мертвецов. Спойлер: умерли вообще все.

Свои голоса анимационным персонажам предоставят Джош Дюамель, Уилл Сассо, Джимми Симпсон и Нэнси Трэвис.

Пока нет данных, насколько точно анимационная полнометражка будет соответствовать канону, оценить ее можно будет уже в сентябре на Blu-ray, DVD и в цифровом формате.