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Популярный препарат от коронавируса оказался бесполезным

Фото: Reuters

Популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).

Как выяснили ученые, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.

10 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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