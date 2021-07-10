Новый опасный квест в кино — что посмотреть

Если по каким-то непонятным причинам два года назад вы пропустили фильм ужасов «Смертельный лабиринт», то теперь у вас есть прекрасная возможность наверстать упущенное в двойном масштабе.

Студия Sony Pictures выпустила сиквел «Смертельный лабиринт 2: Опасность везде», который с 15 июля выходит в украинский прокат.

Сюжет сиквела полностью аналогичен первой картине — группа молодых людей попадает в лабиринт слишком реалистичных квест-комнат, где наказанием за отсутствие разгадке является не отсутствие грамоты за успешное прохождение, а смерть. За всем этим ужасом стоит зловещая корпорация «Минос», которую герои пытаются вывести на чистую воду, параллельно выбираясь из новых ловушек.

В продолжении «Смертельный лабиринт 2: Опасность везде» сыграют сразу два героя из первого фильма — Тейлор Расселл (Зои) и Логан Миллер (Бен). Также к своим обязанностям вернулась вся креативная команда в лице сценариста Брэгг Ф. Шута, режиссера Адама Робитела и продюсера Нила Х. Морица.