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На Ближнем Востоке зафиксировали историческую 70-градусную жару

Температура воздуха на солнце в Кувейте поднялась до 70 градусов по Цельсию, а в тени зафиксировали 53,3 градуса жары, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это самое жаркое лето в эмирате Ближнего Востока за последние 70 лет. Такие экстремальные температуры обусловлены тропическим местоположением Кувейта, а также сезонной индийской депрессией — тропическим циклоном в Индийском океане.

В Персидском заливе летом традиционно наступает сезон сильных ветров из-за большой разницы между атмосферным давлением и индийской сезонной депрессией. Как считают ученые, средние летние температуры в эмирате через 50 лет могут достигнуть 60 градусов.

При этом в департаменте метеорологии при Генеральном управлении гражданской авиации Кувейта не подтвердили 53-градусную жару. Как считают синоптики, речь идет о том, что термометры в машинах могли показывать до 70 градусов по Цельсию.

10 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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