Мэтта Дэймона довели до слез в Каннах

На международном Каннском кинофестивале состоялась очередная громкая премьера — фильм «Тихий омут» режиссера Тома МакКарти с Мэттом Дэймоном в главной роли.

Он играет простого работягу, который приезжает из Оклахомы во французский Марсель, чтобы помочь выбраться из тюрьмы своей дочери, обвиняемой в убийстве. Картина произвела большое впечатление на зрителей и они устроили Дэймону пятиминутную овацию. Судя по опубликованным в соцсетях видео, актер был очень растроган такой реакцией публики и едва мог сдержать слезы.

Критики тоже высоко оценили работу Дэймона и уже прочат ему номинацию на «Оскар». Напомним, ранее актер был трижды номинирован на главную кинопремию мира за роли в фильмах «Марсианин», «Непокоренный» и «Умница Уилл Хантинг». Последний принес ему статуэтку, правда, за сценарий.

Что касается «Тихого омута», в США он выходит 30 июля, а вот из российских прокатчиков картиной пока что никто не заинтересовался.

Источник фото: Legion-Media