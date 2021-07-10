Израиль продлил запрет на поездки в Россию

До 25 июля продлен запрет на путешествия в Россию для граждан Израиля. РФ входит в список стран «красной зоны», где сохраняется высокий уровень распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава Израиля.

Кроме России, запрет распространяется также на Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Белоруссию и Узбекистан. Все въезжающие в Израиль из этих стран должны быть изолированным в соответствии с процедурами министерства здравоохранения.

Также с 16 июля все без исключения граждане, возвращающиеся в Израиль из-за границы, должны быть изолированы на сутки до получения результатов теста на коронавирус, следует из сообщения израильских властей.