Дуа Липа присоединилась к звездному касту нового шпионского фильма «Аргайл»

Певица Дуа Липа впервые снимется в кино — она присоединилась к звездному касту нового шпионского фильма режиссера «Kingsman» Мэттью Вона под названием «Аргайл» (Argylle).

Дуа Липа выступит в проекте также в качестве композитора — она напишет оригинальную музыку для заглавного трека и партитуру.

В шпионском триллере также сыграют Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л.Джексон, Сэм Рокуэлл, Брайс Даллас Ховард, Кэтрин О’Хара, Генри Кавилл и Джон Сина.

Картина, предположительно, станет началом франшизы, основанной на одноименном романе Элли Конвей. Она расскажет о величайшем в мире шпионе и искателе приключений по имени Аргайл.

Производство фильма начнется в августе 2021 года, даты выхода пока нет.