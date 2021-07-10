Билли Айлиш рискнула жизнью ради провального клипа

За 8 часов смертельно опасный клип набрал всего 2 миллиона просмотров, что для видео Айлиш большая редкость.

То и дело влипающая в скандалы певица Билли Айлиш подверглась жесткой травле в Сети. В пятницу, 9 июля, исполнительница презентовала на суд общественности новый клип, снятый одним планом. В кадре сама Айлиш рискует жизнью, снимаясь на фоне проносящихся мимо нее гоночных машин.

Все действо происходит в темноте, из-за чего риск травмироваться для Айлиш значительно возрастает. Режиссером столь эффектной картинки стала сама Билли в надежде на то, что фанаты оценят происходящее по достоинству.

За 8 часов клип набрал всего 2 миллиона просмотров, что, по меркам самой Айлиш, достаточно мало. Певицу вновь нещадно критиковали в Сети.

«Скатилась ниже плинтуса», «Когда уже петь научится», «Казалось бы, самое время обнажаться», «Разочаровывает день ото дня все больше», «Мне кажется, для нее теперь хайп выше всего остального», «Не знаю, на что тут смотреть», — высказались поклонники.

Источник фото: Legion-media