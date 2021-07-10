Бальзамы для волос: виды, особенности, применение

Ухаживать за волосами нужно регулярно и правильно подбирать уходовые средства. Они должны быть качественными и с натуральным составом, подходить по типу и выполнять свое целевое назначение. Особым спросом пользуется израильская косметика Moroccanoil на основе арганового масла.

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Виды и особенности бальзамов

Ежедневное применение бальзама поможет сделать волосы ухоженными и здоровыми. Он используется после очищения шампунем, обеспечивая комплексный уход и защиту. В зависимости от состава и назначения бальзамы могут быть для разных типов волос, а также для решения определенной проблемы.

Например, для окрашенных волос применение бальзама поможет сохранить насыщенность и яркость цвета, и защитить от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Для поврежденных волос есть свой тип бальзама, действие которого направлено на оздоровление и восстановление структуры.

В зависимости от свойств и уникальных характеристик бальзамы бывают классическими, в виде ополаскивателей и кондиционеров. В состав классического средства входят натуральные компоненты, он предназначен для ухода за здоровыми прядями и не поможет решить конкретную проблему.

Основным назначением бальзама-кондиционера является уменьшение статического напряжения и увлажнение. Его можно использовать не больше двух раз в неделю. Для ежедневного применения вместе с шампунем следует приобрести бальзам-ополаскиватель, который поддерживает гидролипидный баланс кожи головы.

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Главные преимущества и применение бальзамов

К основным преимуществам применения бальзамов для волос относится следующее:

придание мягкости прядям;

дополнительное увлажнение;

облегчение процесса расчесывания;

восстановление структуры волоса;

уменьшение статического напряжения;

создание объема;

блеск и природная красота.

Отдельно стоит сказать об эффективности бальзамы для окрашенных волос. Он предназначен для сохранения стойкости и яркости цвета, при этом локоны становятся блестящими и гладкими по всей длине.

Предлагаются и так называемые комбинированные бальзамы «2 в 1» или «3 в 1». Это сочетание шампуня или кондиционера с бальзамом. Особым спросом пользуются натуральные уходовые средства, в составе которых только природные компоненты (растительные экстракты, масло жожоба, арганы, конопли, авокадо, протеины риса и пшеницы, кератин, витамины и др.).