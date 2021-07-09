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Знаменитое здание в Японии разберут на «пиксели»

В столице Японии Токио в ходе реконструкции разберут знаменитую башню «Накагин» (Nakagin Tower), состоящую из помещений-капсул. Здание, фасад которого будто исполнен в современном стиле «пикселизации» (напоминает цифровую картинку в плохом качестве), простояло в неизменном виде около 50 лет, пишет Architectural Digest.

Дом в 1972 году возвели по проекту архитектора Кисе Курокавы из 140 модулей-капсул под квартиры и офисы, которые крепились к основному ядру и составляли единый организм. С 2007 года жители настаивали на сносе здания, так как конструкция стала шаткой и не соответствовала новым сейсмическим стандартам Японии.

Архитектурная мастерская Кисе Курокавы и бюро городского дизайна Тиеда-ку приняли решение восстановить башню, заменив аварийные ячейки. Некоторые помещения-капсулы продадут, часть отремонтируют и передадут в мировые музеи, в том числе в Центр Помпиду во Франции. Деньги на реконструкцию начали собирать краудфандингом.

9 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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