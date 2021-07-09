Южная Корея обвинила КНДР в 12-дневной кибератаке на ядерный институт

Государственный Исследовательский институт атомной энергии Республики Корея подвергся 12-дневной кибератаке со стороны связанной с КНДР группировки. С таким утверждением выступил перед журналистами депутат южнокорейского парламента Ха Тхэ Гён со ссылкой на доклад представителей разведки.

«1 июня институт доложил об инциденте, идет расследование. Кибератака со стороны Пхеньяна длилась 12 дней», — заявил Ха Тхэ Гён после встречи с представителями южнокорейской разведки.

Ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы (НРС), он отметил, что хакеры не смогли заполучить материалы по важным технологиям.

По словам депутата, в первой половине текущего года число кибератак на южнокорейские объекты со стороны группировок, поддерживаемых иностранными правительствами, выросло на 9% по сравнению со второй половиной 2020 года. Кибервзлому также подвергалась Корейская аэрокосмическая компания, указал Ха Тхэ Гён, при этом не уточнив, когда именно это произошло. Он сообщил, что сейчас идет расследование, которое устанавливает масштаб ущерба.

Напомним, что 18 июня Ха Тхэ Гён констатировал, что 14 мая в компьютерные сети Исследовательского института атомной энергии был совершен несанкционированный вход с 13 внешних IP-адресов. Депутат со ссылкой на экспертов обвинил в произошедшем Пхеньян. Представители института и власти тогда заявили, что еще не установили виновников и размеры ущерба.