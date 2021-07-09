Враждующие принцы Гарри и Уильям наладили отношения

Поездка в Великобританию на открытие памятника принцессе Диане помогла принцу Гарри наладить отношения со своим братом принцем Уильямом. Об этом сообщает журнал Us Weekly.

Принцы встретились перед церемонией и провели утро, перебирая памятные вещицы и записки от матери. «Они совершенно точно перевернули страницу в своих отношениях и начали процесс исцеления, — утверждает источник издания. — Их окружение в восторге от того, как близки они были в день открытия статуи».

Того же мнения придерживается другой источник, цитируемый Us Weekly. «Не секрет, что в прошлом году Гарри и Меган объявили войну королевской семье, — сказал он. — Пока прощено не все, но после скандалов из-за их интервью — о которых они, кстати, не сожалеют, — Гарри и Меган изо всех сил стараются поддерживать хорошие отношения с королевой».

Третий источник журнала рассказал, что супруга Уильяма Кейт Миддлтон также пыталась помириться с женой Гарри Меган Маркл. «Кейт гораздо чаще общается с Меган после того, как у той родилась дочь, — утверждает он. — Она шлет ей записки и подарки, пытается наладить отношения».