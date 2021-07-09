Вашингтон сам разберется с российскими хакерами, если эту проблему не решит Москва

Вашингтон сам разберется с российскими хакерами, если российские власти не в состоянии это сделать. Об этом заявила пресс-секретарь Дженнифер Псаки на брифинге в Белом доме.

«Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать», — отметила она, имея в виду хакеров, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей.

По словам Псаки, сейчас США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

Напомним, ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США. Публикацию опроверг и представитель республиканцев, отмечавший, что данные комитета не доставались хакерам.

Bloomberg со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщал, что к взлому могли быть причастны хакеры, связанные с Россией. По данным СМИ, взломщиками, вероятно, были представители группировки, известной как APT29, или Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России.

Отметим, Cozy Bear обвиняли в атаках на сайты Нацкомитета Демократической партии в 2016 году и американских правительственных учреждений, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds. Москва неоднократно отвергала причастность к кибератакам.