В южнокорейском вузе создали туалет с «майнингом на фекалиях» — он начисляет электронную валюту за испражнения
Начисленными монетами Ggool можно расплатиться в магазинах кампуса.
Экологически чистый туалет, который перечисляет электронную валюту посетителям, работает в Ульсанском национальном институте науки и технологий. Об этом сообщает The Straits Times.
Туалет использует оригинальный унитаз BeeVi с вакуумным насосом — он с минимальным расходом воды отправляет испражнения в подземный резервуар. Там специальные микробы вырабатывают из фекалий метан, который поступает в котлы и топливные элементы для выработки тепла и электричества.
Пользователи экологически чистого туалета каждый день получают по 10 электронных монет Ggool («мёд» в переводе с корейского). Этой валютой они могут расплатиться в магазинах кампуса за кофе, лапшу, фрукты, книги и прочие товары, отсканировав QR-код.
Один из аспирантов института сообщил, что всегда считал фекалии чем-то грязным, но теперь они кажутся ему сокровищем — ведь с их помощью он может купить любые книги, какие захочет.
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