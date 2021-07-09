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В южнокорейском вузе создали туалет с «майнингом на фекалиях»

В южнокорейском вузе создали туалет с «майнингом на фекалиях» — он начисляет электронную валюту за испражнения

Начисленными монетами Ggool можно расплатиться в магазинах кампуса.

Создатель «майнингового туалета» доктор Чо Джэ Веон рядом со своим изобретением Фото Reuters

Экологически чистый туалет, который перечисляет электронную валюту посетителям, работает в Ульсанском национальном институте науки и технологий. Об этом сообщает The Straits Times.

Особенность института — его система электроснабжения и отопления, которая использует метан в качестве топлива. По расчётам создателя туалета, доктора Чо Джэ Веона, человек ежедневно производит примерно 500 граммов фекалий — их можно преобразовать в 50 литров метана и получить из них 0,5 киловатт-часов электроэнергии. А значит, преподаватели, студенты и гости вуза могут быть источником энергии для кампуса.
Студентки рассматривают список товаров, которые можно купить за электронную валюту Ggool Фото Reuters

Туалет использует оригинальный унитаз BeeVi с вакуумным насосом — он с минимальным расходом воды отправляет испражнения в подземный резервуар. Там специальные микробы вырабатывают из фекалий метан, который поступает в котлы и топливные элементы для выработки тепла и электричества.

Пользователи экологически чистого туалета каждый день получают по 10 электронных монет Ggool («мёд» в переводе с корейского). Этой валютой они могут расплатиться в магазинах кампуса за кофе, лапшу, фрукты, книги и прочие товары, отсканировав QR-код.

Один из аспирантов института сообщил, что всегда считал фекалии чем-то грязным, но теперь они кажутся ему сокровищем — ведь с их помощью он может купить любые книги, какие захочет.

9 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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