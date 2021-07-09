В Израиле робот впервые выполнил сложную операцию на мозге

Впервые в израильской больнице сложную операцию на мозге 60-летней пациентки провел медицинский робот. Процедура прошла в госпитале «Ихилов» в Тель-Авиве.

На операционном столе находилась женщина, которая по профессии является доктором. Ее возраст – 60 лет. Ей диагностировали локальные поражения в мозгу. И вот сложную операцию провел робот по имени Rosa. Конечно, все происходило под строгим присмотром нейрохирургов.

Подобных операций в мире было выполнено всего несколько.