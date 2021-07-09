В Беларуси Лукашенко приказал готовить конфискацию валюты у населения и предприятий

В Белоруссии с 9 июля вступил в силу указ президента Александра Лукашенко, позволяющий вводить в стране «драконовские» ограничения на валютные операции. В случае «угрозы экономической безопасности» НацБанк получает право вводить полный запрет на покупку иностранной валюты, устанавливать предельные объемы, количество и сроки валютно-обменных операций, либо требовать получения разрешения на проведение таких сделок.

Помимо этого, белорусский ЦБ сможет де-факто конфисковать иностранную валюту со счетов юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли.

Для этого регулятор получает полномочия вводить требования об обязательной продаже валюты.

Кроме того, НацБанк сможет ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов республики Беларусь.

«Угрозами экономической безопасности», которые могут стать основанием для введения жестких мер, названы, в частности, снижение золотовалютных резервов страны ниже допустимого уровня или резкие колебания курса белорусского рубля, перечисляет ТАСС.

Готовиться к валютному кризису белорусские власти вынуждают санкции, отрезавшие страну от европейских рынков капитала и ключевых источников валютных доходов.

За принудительную посадку рейса Ryanair в Минске для ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, «серьезные нарушения прав человека» и «жестокое подавление гражданского общества», 25 июня Евросоюз ввел пакет секторальных санкций против Белоруссии.

Правительству страны и госбанкам запрещено привлекать финансирование в ЕС на срок больше 90 дней. Запрещается покупка в Белоруссии (в том числе через посредников) всей таможенной номенклатуры нефтепродуктов — от бензина и дизеля до кокса, битума и вазелина.

Санкции против калийной отрасли, впрочем, оказались мягче ожиданий: ключевой экспортный товар «Беларуськалия» — используемый в удобрениях калий с содержанием 40-62% K2O — не попал в «черный список».

Кроме того, под индивидуальные санкции попали МАЗ и БелАЗ, оставшиеся без европейских поставщиком комплектующих. Сходный с европейским пакет мер готовит администрация США.

Снижение валютных доходов сулит Белоруссии сложности с выплатами внешнего государственного долга, который на 90% номинирован в инвалюте, что делает его «чувствительным к колебаниям курса», отмечают аналитики S&P.

Погашения займов будут стоить республике 20-30% резервов ЦБ каждый год начиная с 2021-го, что сулит истощение ЗВР и обесценение белорусского рубля.

Хотя НацБанк отчитался о наличии 7,8 млрд долларов, в основном это средства, полученные от займов государственных компаний, поступления от которых были размещены в ЦБ. Таким образом, центробанк Белорусии «имеет ограниченные возможности использовать эти средства», предупреждают в S&P.

Доступных резервов у регулятора меньше — 4,442 мрлд долларов, оценивает агентство. В следующем году этот объем снизится до 4,042 млрд, в 2023-м — до 3,864 млрд, в 2024-м -до 3,378 млрд.

Белорусский рубль, по прогнозу S&P, потеряет 20% стоимости в ближайшие три года, опустившись до отметки 3,1 рубля за доллар (в 2024 году).

В прошлом году помощь Белоруссии на 1,5 млрд долларов выделил президент РФ Владимир Путин, но дальнейший вливания не гарантированы. «Будущая финансовая поддержка со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны Республики Беларусь, которые могут оказаться неприемлемыми для последней», — предупреждает S&P.