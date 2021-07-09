У привившихся вакциной Pfizer женщин начала расти грудь

Десятки жительниц Норвегии рассказали об увеличении груди после прививки от COVID-19 американской вакциной Pfizer. Своими наблюдениями женщины поделились в социальных сетях, сообщает портал NRK.

Так, 17-летняя Эмма из Осло написала, что из-за побочного эффекта ей понадобился бюстгальтер на размер больше.

Врач Хайнрих Бакманн считает, что такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов — так организм реагирует на введение препарата. Бакманн отметила, что это временное явление.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен также отметил, что это явление имеет краткосрочный характер. Он уже слышал о подобном эффекте у американок. Примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникало ощущение, что грудь растет.

В Pfizer о подобном эффекте не слышали, но не исключают, что он может наблюдаться.