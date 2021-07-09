Тому Хэнксу – 65: 10 лучших фильмов с именинником

Американский актер, кинорежиссер и любимец миллионов Том Хэнкс 9 июля празднует день рождения. Обладателю двух премий «Оскар» исполнилось 65 лет.

Мы собрали 10 лучших ролей, благодаря которым Том стал известным во всем мире. Фильмы с участием Хэнкса собирали миллиарды долларов в прокате.

«Филадельфия» – 1993 год

Оскароносный фильм «Филадельфия», где Том Хэнкс в главной роли борется за справедливость. Героя уволили из компании, когда узнали, что он гей и болеет на ВИЧ. Мужчина подал в суд, чтобы отстоять свои права.

«Форрест Гамп» – 1994 год

Фильм «Форест Гамп» получил 6 премий «Оскар». Кинолента была снята по мотивам одноименного романа Уинстона Грума, экранная версия стала успешнее книги. Форрест Гамп – странный и открытый парень. Мужчина рассказывает о своей жизни каждому, кто к нему подсаживается в парке. Каждая история разная, где он футболист, герой войны, теннисист, а впоследствии владелец миллиардной компании.

«Спасти рядового Райана» – 1998 год

Том Хэнкс также получил «Оскар» за роль капитана Джона Миллера. В фильме ему поручили невыполнимое задание, он вместе с собратьями должен был забраться в тыл врага, чтобы спасти рядового Райана.

«Зеленая миля» – 1999 год

Культовый фильм «Зеленая миля» режиссёры сняли по сценарию романа Стивена Кинга. Зрители отметили прекрасную игру актеров Тома Хэнкса и Сэма Роквелла. Именно их актерская игра сделала кино по-настоящему удивительной историей. События в киноленте разворачиваются в тюрьме, где несправедливо посадили мужчину за решетку.

«Изгой» – 2000 год

Хэнкс получил «Оскар» за главную роль в киноленте «Изгой». Он играет педантичного офисного работника компании и мечтает про отпуск в райском уголке. Во время путешествия, самолет потерпел крушение и мужчина попал на необитаемый остров, где прожил несколько лет.

«Поймай меня, если сможешь» – 2002 год

«Поймай меня, если сможешь», где Хэнкс играет второстепенную роль.

«Поймай меня, если сможешь» – история о реальных мошенниках. В киноленте в главной роли афериста снимался Леонардо ДиКаприо, а Хэнкс играет агента ФБР.

«Терминал» – 2004 год

Том застрял в аэропорту Нью-Йорка и не может добраться домой. В мире произошел военный переворот и страны исчезли, пока он летел в самолете.

«Капитан Филлипс» – 2013 год

Том Хэнкс играет капитана корабля.

Фильм «Капитан Филлипс» основан на реальных событиях. Том Хэнкс играет роль капитана корабля, который столкнулся с пиратами в океане.

«Шпионский мост» – 2015 год

Том Хэнкс играет адвоката.

События разворачиваются во времена Холодной войны. Хэнкс играет роль адвоката, ему дали задание спасти американского пилота, которого взяли в плен СССР.

«Чудо на Гудзоне» – 2016 год

Фильм «Чудо на Гудзоне» также основан на реальных событиях. Том Хэнкс сыграл главную роль пилота, который смог посадить самолет на воду и спасти 155 человек.