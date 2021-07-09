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Терористи на Донбасі 11 разів порушили “тишу”: один військовий загинув

Терористи на Донбасі 11 разів порушили &#8220;тишу&#8221;: один військовий загинув

Протягом минулої доби, 8 липня, на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув, ще один – отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Зайцевого, Невельського, Новотошківського та Пісків.

9 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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