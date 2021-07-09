Информация об онлайн-ставках на спорт и лучших букмекерских конторах История Софи Шолль — история немецкой антифашистки из гитлерюгенда » Терористи на Донбасі 11 разів порушили “тишу”: один військовий загинув Протягом минулої доби, 8 липня, на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув, ще один – отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС. Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру. У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Зайцевого, Невельського, Новотошківського та Пісків.