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Талибы вошли во второй крупнейший город Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан»  вошли в Кандагар — второй крупнейший город Афганистана.

Отмечается, что бои вооруженных сил страны с талибами идут в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей, точное число жертв не сообщается.

При этом губернатор Кандагара Рахматуллах Рауфи заявил, что ситуация в городе находится под контролем. По информации властей, на данный момент боевики отступают. В Национальном управлении безопасности Афганистана рассказали об операции правительственной армии, которая прошла накануне ночью. В ходе миссии военные ликвидировали девять боевиков, еще двое получили ранения.

7 июля власти Афганистана заявили, что на фоне укрепления сил боевиков «Талибана» в Афганистане началась критическая фаза военного конфликта. «Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная», — отметил министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади. Он подчеркнул, что национальные силы безопасности при поддержке местного сопротивления приложат все усилия для защиты мирного населения.

9 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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