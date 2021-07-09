Страстные поцелуи: Белла Хадид закрутила новый роман

Оскандалившаяся в истории с Израилем модель Белла Хадид закрутила новый роман. Первыми снимками с избранником красавица поделилась на личной странице в Instagram. Днем Хадид сверкает на красной дорожке Каннского фестиваля, а уже вечером тает в объятиях очаровательного красавца.

Молодого человека, по информации поклонников, зовут Марк Калман. В последнее время Хадид проводит с избранником очень много времени: ранее их вместе уже ловили папарацци в компании друзей в Нью-Йорке.

На опубликованном же в Instagram фото Хадид нежно прижимается к юноше, в то время как последний целует ее в щеку. Выглядят влюбленные очень счастливыми. В подписи к снимку Хадид успела обозначить — она очень влюблена. Не исключено, что уже совсем скоро публика станет свидетелем очередной свадьбы.

Источник фото: Legion-media