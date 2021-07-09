Стивен Кинг назвал худший фильм ужасов: это успешная классика

Ранее автор «Кэрри», «Сияния» и десятка других леденящих кровь романов поделился, какое кино напугало его больше всего.

Недавно 73-летний писатель Стивен Кинг восхвалял в соцсетях фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project). Эта картина представляет собой якобы найденную пленку, снятую пропавшими в лесах Мэриленда студентами, которые отправились на поиски легендарной ведьмы.

На этот раз у короля ужасов спросили в Twitter, какой из увиденных им фильмов ужасов был худшим. Кинг назвал американский хоррор 1963 года «Кровавый пир». Фильм Гершела Гордона Льюиса рассказывает о маньяке, который преследовал и убивал женщин, а затем приносил их части тела в жертву египетской богине Иштар.

«Кровавый пир» был снят в Майами всего за четыре дня, а его бюджет составил чуть больше 20 000 долларов. При этом в прокате лента принесла более 4 млн долларов. Хоррор крутили в основном на дискотеках, которые продвигали, раздавая бесплатные пакеты с едой.

Критики разгромили кино, назвав его дилетантским и вульгарным. И тем не менее «Кровавый пир» оказал немалое влияние на жанр ужасов. Он считается первым сплэттером, то есть фильмом, где много внимания уделяется изображению крови. Кроме того, в картине Льюиса убийца использует как оружие мачете, что неоднократно повторяли другие режиссеры.

Источник фото: Legion-Media