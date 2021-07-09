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США заявили, що московія ніколи не стане посередником у конфлікті на сході України

Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України. Саме росія розпочала цей конфлікт та продовжує його підживлювати.

Про це заявив повірений у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган, повідомляє «Укрінформ».

Він зазначив, що США продовжують закликати росію вивести свої війська з України.

«Росія не є і ніколи не була посередником у цьому конфлікті. Сполучені Штати закликають росію відмовитися від свого непродуктивного і шкідливого підходу до конфлікту, який вона розпалила, та вивести свої війська і техніку зі сходу України», — заявив він.

За словами Донегана, росія використовує Тристоронню контактну групу для перешкоджання прогресу у вирішенні конфлікту.

Він також зазначив, що Москва намагається змусити Україну до прямих переговорів з окупаційною владою.

«Підхід росії до мирних переговорів викриває її справжній мотив у розпалюванні насильства на сході України — безглузде намагання перешкодити вільно обраному шляху України до повної інтеграції з євроатлантичною спільнотою», — заявив Донеган.

9 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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