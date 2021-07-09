США поставят Зеленского перед фактом — или Коломойский или он

Вашингтон будет использовать угрозу переноса визита, чтобы вынудить Зеленского на конкретные действия против Коломойского



Как признался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, американская сторона еще не назвала дату, когда Джо Байден сможет принять в Вашингтоне Владимира Зеленского. «Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится», — сообщил Кулеба на форуме «Украина 30. Международная политика» в Киеве.

По сведениям из разных источников, на Банковой очень переживают, что визит Зеленского в Вашингтон может быть перенесен даже не на начало августа, а на конец августа или начало сентября. Или вообще отложен на неопределенный срок.

Что еще хуже, Вашингтон может связать перенос визита с тем, что Зеленский «не выполнил домашнее задание». И главной претензией может быть то, что до сих пор не понес наказания за коррупцию Игорь Коломойский.

Список Блинкена

Содержание «домашнего задания» Зеленского публично сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем видеовыступлении, которое транслировалось в записи из Вашингтона, на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 7 июля. Фактически это было обращение лично к Зеленскому.

«Я хотел бы акцентировать на пяти направлениях, где возможен прогресс реформ и где мы можем помочь. Первое — принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Эти два закона обеспечат прозрачный процесс отбора и назначения судей. Второе — обеспечить, чтобы выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры был прозрачным, заслуживающим доверия и основывался на заслугах кандидатов. Третье — это принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который будет защищать независимые наблюдательные советы по стандартам ОЭСР. Четвертое — принятие законодательства, которое демилитаризует и деполитизирует Службу безопасности Украины и передаст борьбу с коррупцией и организованной преступностью другим созданным для этого органам. И пятое — потребность привлечь к ответственности топ-коррупционеров. Ряд расследований был проведен, но ни одно высокопоставленное лицо не осудили за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее».

Так вот, последний пункт в этом списке имеет самое прямое отношение к Коломойскому. Напомним, что Коломойский — единственный из украинских чиновников, который удостоился американских санкций за коррупцию. Санкции введены именно за коррупцию на посту главы ОГА. Это специально подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта: «Сегодня я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к значительной коррупции. Пребывая в должности главы Днепропетровской ОГА Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях… включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды».

Заявление о санкциях против Коломойского Блинкен завершил словами о том, что Госдепартамент США «будет и в дальнейшем использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире». И вот именно привлечение к ответственности коррумпированного субъекта, подпавшего под американские санкции, — это то, чего добивается от Киева Вашингтон.

Комментируя санкции, представитель Госдепа Нэд Прайс подтвердил: «У госсекретаря есть достоверная информация о том, что Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА… Эта достоверная информация собрана из различных источников. Следует отметить, что многочисленные медиа широко освещали коррупционную деятельность Коломойского, и это также стало предметом расследований со стороны правительства Украины».

То есть Вашингтон основывал свои санкции на информации как от журналистов, так и от предыдущей украинской власти. Кульминация работы Коломойского на посту главы ОГА была очень громкой: в период с 19 по 23 марта 2015 г. при личном участии Коломойского были захвачены центральные офисы госкомпаний «Укртранснафта» и «Укрнафта», после чего Петр Порошенко 24 марта уволил Коломойского с должности главы ОГА. И вот сейчас администрация Байдена ждет от Киева наказания Коломойского именно за коррупцию в 2014-2015 гг.

Невыполнимый пункт

Если проанализировать «домашнее задание», сформулированное Блинкеном, то первые четыре пункта вполне выполнимы, и по ним уже есть очевидный прогресс. Правда, Вашингтон не доверяет Киеву и потому направляет в Украину Джорджа Кента надзирать за выполнением Зеленским своих обещаний. Но в течение ближайших нескольких недель можно ожидать, что Киев, под надзором Джорджа Кента, все-таки продемонстрирует дальнейшее продвижение и в создании законов, и в проведении конкурсов, о которых упомянул Блинкен.

А вот последний пункт, похоже, останется абсолютно невыполненным. Со времени введения Вашингтоном санкций против Коломойского прошло уже более четырех месяцев, но Банковая все эти месяцы упорно делает вид, что не слышит и не понимает, чего от нее хотят американские партнеры.

5 марта, через несколько часов после сообщения из Вашингтона о санкциях против Коломойского, Офис президента Украины в своем заявлении выразил благодарность партнерам за поддержку Зеленского на пути деолигархизации и ни словом не упомянул о том, что США наказывают Коломойского за коррупцию. 12 марта сам Зеленский выступил с официальным видеообращением к гражданам Украины, в котором заявил: «Что касается санкций США в отношении бывших владельцев Приватбанка, мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства». То есть он грубо исказил официальную позицию США, сделав вид, что Вашингтон ввел санкции против Коломойского как бывшего владельца Приватбанка, а не как бывшего главы ОГА.

Затем к этой игре подключился секретарь СНБО Алексей Данилов. 25 марта в интервью «Радио НВ» он пояснил, что Украина не реагирует на введение Вашингтоном санкций против Коломойского, потому что не получила от США никаких документов. Далее 14 мая Данилов сообщил на брифинге, что Украина обратилась «с официальными документами» к США с просьбой «по каждому гражданину Украины предоставить исчерпывающие ответы, когда, на основании чего были введены те или иные санкции, для реагирования здесь, на территории Украины, в отношении этих лиц». Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Игоря Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях США.

Эта попытка переложить ответственность на Вашингтон закончилась большим конфузом. Издание «Зеркало недели» поинтересовалось у посольства США в Украине, посылало ли правительство США соответствующие документы украинской стороне. В ответ посольство США сообщило следующее: во-первых, «в соответствии с действующими регуляциями, США не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США»; во-вторых, «господин Коломойский — гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил».

Отметим еще, что сам же Данилов 6 июля в интервью «24 каналу» сообщил, что СНБО уже ввел санкции против 100 украинских граждан, которые подпали под санкции Минфина США. При этом Данилов наотрез отказался говорить о перспективах введения санкций СНБО против Коломойского, который пребывает под санкциями не Минфина США, а Госдепа США — за коррупцию.

Поэтому промедление с санкциями СНБО против Коломойского имеет единственное правдоподобное объяснение — отсутствие политической воли у Зеленского. И в Вашингтоне это прекрасно знают.

Тиски для Коломойского

Понятно, что сейчас, за три недели до ориентировочной даты визита Зеленского в США, нельзя сказать наверняка, состоится ли этот визит или будет отложен. Но можно уверенно предполагать, что Вашингтон будет использовать угрозу переноса визита, чтобы вынудить Зеленского на конкретные действия против Коломойского. Как минимум — на введение санкций.

Это подтверждается информацией «Зеркала недели» о том, что в процессе подготовки к приему Зеленского в США Белый дом запросил у американских правоохранительных органов всевозможную информацию о деятельности Коломойского. Его персона и «достижения» станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита Зеленского в Вашингтон.

Кстати, 7 июля влиятельное американское издание Politico напомнило, что «Игорь Коломойский находится под федеральным следствием по подозрению в покупке коммерческой недвижимости в Кливленде и других местах США с использованием незаконно присвоенных средств украинского банка». Министерство юстиции США заявило, что все это было частью «схемы многомиллиардного кредита», отмечает издание.

В этой связи примечательна еще одна новость. 6 июля посольство США в Украине сообщило, что «ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран». Реально это означает, что ФБР получит доступ ко всем делам НАБУ, которые затрагивают интересы США в отношении коррупционных производств. А самое громкое из них — в отношении бывших топ-менеджеров Приватбанка, которые подозреваются в растрате 8,2 млрд грн средств банка перед его национализацией. Так что США будут зажимать Коломойского в тиски еще и с этой стороны.

Знающие люди говорят, что Вашингтону не понравились попытки Банковой переложить на него ответственность за то, что СНБО до сих пор не ввело против Коломойского никаких санкций. Поэтому, если в Вашингтоне решат отложить визит Зеленского, то они могут публично назвать причиной нежелание Зеленского наказывать Коломойского. Фактически это будет обвинение в толерантности к коррупции.

https://newsua.one/news-opinion/h-51046.html