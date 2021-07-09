США отправляют полмиллиона доз вакцины Johnson & Johnson в Молдову

Администрация президента Джо Байдена. в пятницу объявила, что Соединенные Штаты отправят в Молдову 500 000 доз вакцины Johnson & Johnson в рамках усилий по прекращению пандемии коронавируса во всем мире.

Это первая отправленная в Европу партия из 80 миллионов доз, которые США обязались передать другим странам.

«Мы гордимся тем, что можем предоставить эти безопасные и эффективные вакцины народу Молдовы», – сказал высокопоставленный представитель администрации.

«Мы делимся этими дозами не в расчете на будущие одолжения или уступки, – продолжил чиновник. – Наши вакцины поставляются без каких-либо условий. Мы делаем это с единственной целью – спасать жизни».

«Мы взяли на себя лидирующую роль в глобальной стратегии вакцинации, потому что это правильно, – отметил источник. – Это правильно с точки зрения морали, это правильно с точки зрения глобального общественного здравоохранения и правильно для нашей коллективной безопасности и благополучия».