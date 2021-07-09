 

 
«  
  »

Семья автора «Бриджертонов» погибла в аварии

Джули Поттингер

Отец и сестра американской писательницы Джулии Куинн, известной по серии книг о семье Бриджертонов, погибли в аварии. Об этом Куинн сообщила в Facebook в четверг, 8 июля.

«Я потеряла отца и сестру. Потому что кейтеринговая компания не закрепила свой груз, и мешки высыпались на шоссе. Потому что водитель пикапа не думал о дороге, пока ехал с алкоголем в крови, в три раза превышающим уровень допустимой нормы», — написала автор.

Как уточняет газета Metro, авария произошла 29 июня в штате Юта, США. Грузовик компании по доставке продуктов потерял груз на шоссе, из-за чего следовавшие за ним автомобиль Chevrolet Malibu и электромобиль Toyota Prius резко затормозили. Следовавший за легковыми машинами водитель пикапа затормозить не успел, столкнувшись с электромобилем, который затем врезался в соседнюю машину.

Джулия Куинн получила мировую известность после того, как серию ее романов о семье Бриджертонов экранизировал Netflix.

9 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  