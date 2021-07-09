Семья автора «Бриджертонов» погибла в аварии

Отец и сестра американской писательницы Джулии Куинн, известной по серии книг о семье Бриджертонов, погибли в аварии. Об этом Куинн сообщила в Facebook в четверг, 8 июля.

«Я потеряла отца и сестру. Потому что кейтеринговая компания не закрепила свой груз, и мешки высыпались на шоссе. Потому что водитель пикапа не думал о дороге, пока ехал с алкоголем в крови, в три раза превышающим уровень допустимой нормы», — написала автор.

Как уточняет газета Metro, авария произошла 29 июня в штате Юта, США. Грузовик компании по доставке продуктов потерял груз на шоссе, из-за чего следовавшие за ним автомобиль Chevrolet Malibu и электромобиль Toyota Prius резко затормозили. Следовавший за легковыми машинами водитель пикапа затормозить не успел, столкнувшись с электромобилем, который затем врезался в соседнюю машину.

Джулия Куинн получила мировую известность после того, как серию ее романов о семье Бриджертонов экранизировал Netflix.