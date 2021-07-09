Разновидности такелажа и сфера его применения

Такелажные работы – одна из обширных и наиболее часто востребованных услуг во всех сферах производства и быта. Погрузка/разгрузка, строительство, перевозка грузов и оборудования, аварийно-спасательные работы и даже медицина – это неполный список такелажных работ на сегодняшний день. Именно такой востребованностью обусловлен большой ассортимент такелажа, разработкой и производством которого занимаются, как крупные производства, так и небольшие частные компании по всему миру.

Классификация современного такелажа

Несмотря на то, что весь ассортимент делят на жесткий и гибкий такелаж, часто его используют комплексно. Первый вид (жесткий) гарантирует надежную фиксацию гибкого такелажа к объекту, который поднимается, и к подъемному механизму. Гибкий такелаж создает соединение груза и точки опоры.

Какую-то часть из всего ассортимента мы можем использовать в быту, а какая-то предназначена только для профессионального применения, и даже может разрабатываться под конкретную задачу.

Жесткий такелаж

Талреп. Жесткий такелажный узел, конструкция которого представляет винтовую стяжку с кольцами или крюками на концах. Применяется для фиксации грузов при перевозке, а также для удержания частей конструкций (например, гимнастические снаряды и т.п.).

Скобы. Они имеют разные размеры и похожую конструкцию. Как правило, отличаются способом крепления пальца или болта. Имеют очень широкое применение. Например, каждому автомобилисту знакома такелажная скоба, которую еще называют шаклом или мочкой, благодаря чему крепят буксировочный трос.

Карабины. На бытовом уровне они также знакомы автомобилистам, строителям, альпинистам, яхтсменам и так далее. Карабины имеют разные конструкции и способы фиксации, что объясняет широкую сферу применения.

Крюки – незаменимый элемент фиксации груза при погрузочно-разгрузочных работах. Крюк может быть выполнен в форме кольца либо скобы с пальцем. По величине они могут быть очень маленькими или в рост человека, когда речь идет об использовании в портах и морских судах.

Зажимы для троса. Данный вид такелажа позволяет сращивать канаты и тросы, а также формировать петли. Они могут быть постоянными или иметь съемную конструкцию.

Блоки. В основном их используют при грузоподъемных работах, чтобы координировать направление приложения силы тросу либо канату. Они оснащены роликами, которые и выполняют направляющую роль. Они имеют не только разные размеры, но и способы фиксации.

Коуши. Их задача – не допустить заламывание и обрыв троса или буксировочного каната. Коуш имеет специальную канавку, гарантирующую их правильное расположение.

Вертлюги – шарнирные элементы такелажа. Конструкция представляет собой звено с осью вращения. Несмотря на широкий ассортимент конструкций, задача вертлюга предотвратить закручивание элементов гибкой оснастки. Они используются очень часто не только в строительстве или при погрузке/разгрузке. Вертлюгом, например, оснащают карабины собачьих поводков, чтобы предотвратить их перекручивание при активном поведении питомца.

Рым-болты и рым-гайки. Популярный вид такелажа для создания соединений. От обычных болтов и гаек отличаются головкой в форме кольца вместо традиционной, через которую можно легко продевать трос.

Гибкий такелаж

Традиционно сюда относят тросы, канаты и цепи со сварными звеньями. Однако в последнее время очень популярен такой вид гибкого такелажа, как мягкий шакл. Изготавливают его из прочного синтетического материала с нейлоновой оплеткой и полимерным покрытием, предотвращающими истирание и не разрушающимся даже при длительном воздействии УФ-излучения.

Подобная технология применяется многими зарубежными производителями также при изготовлении буксировочных тросов, в том числе и кинетических.