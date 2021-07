Microsoft выплатит всем сотрудникам по 1,5 тысячи долларов за работу «в этот сложный год» Меган Фокс снялась в крутом фотосете » Пять миллионов ежегодных смертей за последние 20 лет связали с экстремальными температурами Избыточная смертность от экстремальных температур Zhao et al / The Lancet Planetary Health, 2021 Во всем мире каждый год 5083173 смертей связано экстремально низкими или высокими температурами, что составляет 9,43 процента от общей смертности. Такие результаты опубликовали в The Lancet Planetary Health эпидемиологи, когда проанализировали данные общей смертности и средние температуры в 750 городах мира с 2000 по 2019 год. Несмотря на то, что смертность от холода по-прежнему выше смертности от жары, количество смертей от холода за последние 15 лет уменьшилось на 0,51 процента, а количество смертей от жары увеличилось на 0,21 процент. Средняя температура на поверхности Земли поднимается на 0,7 градуса Цельсия каждые десять лет с 1880 года. При этом 19 из 20 самых жарких лет пришлись на период после 2000 года. Экстремальные температуры увеличивают заболеваемость и смертность от кардиологических и неврологических заболеваний, болезней органов дыхания. При этом речь идет не только о смертях связанных с жарой: экстремально низкие температуры также приводят к увеличению смертности (часто в еще большем масштабе). Большинство исследований изучают связь низких и высоких температур локально или фокусируются только на высоких температурах, а влияние экстремальных температур на здоровье людей в мировом масштабе оценивали только в нескольких работах. Ученые из трех десятков стран под руководством Шаньшань Ли (Shanshan Li) из Университета Монаша решили посмотреть, сколько смертей можно связать с высокими и низкими температурами с 2000 по 2019 год (самый жаркий период в индустриальной эпохе). Данные о ежедневной смертности от всех причин и средней температуре получили из базы Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network. Всего в работу включили информацию из 750 городов в 43 странах. Для статистического анализа применили трехступенчатую модель. На первом этапе рассчитали ассоциацию между температурами и смертностью, используя квази-пуассоновскую регрессию. На втором этапе вычислили потенциальные факторы для каждой местности, которые могли повлиять на результат, а на третьем этапе в модели учли вклад этих факторов, используя мультивариативную регрессию. Во всем мире 5083173 смертей в год ассоциировалось с экстремальными температурами, что составляет 9,43 процента от общей годовой смертности (из них 8,52 процента — от холода и 0,91 процента — от жары). В среднем 74 смерти на 100 000 человек в год можно связать с температурой выше или ниже оптимума. С 2000 по 2016 год количество смертей от холода уменьшилось на 0,51 процента, а количество смертей от жары увеличилось на 0,21 процент. Смертность от экстремальных температур за период исследования уменьшилась в Юго-Восточной Азии, но увеличилась в Южной Азии и Европе. Избыточная смертность от холода (B) и от жары (С) Zhao et al / The Lancet Planetary Health, 2021 Ученые надеются своей работой привлечь внимание правительства и общества к рискам, которые создают жара и холод. Это поможет разработать стратегию по смягчению влияния экстремальных температур на здоровье.