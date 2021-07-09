«Примите меня такой»: сыгравшая Диану в «Короне» Эмма Коррин решила стать мужчиной

Исполнившая роль принцессы Дианы актриса Эмма Коррин заявила, что хочет стать мужчиной. Скандальное откровение знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram на днях.

После того как Коррин засветилась в большом сериале, посвященном королевской семье, она приобрела большую популярность. Фанаты хотели знать, как и чем живет их любимица. Этим и воспользовалась Коррин, заявив, что находится «в поиске гендерной идентичности».

«Это нечто новое, очень интимное, очень крутое. Множество поворотов и изменений, и это правильно. Примите меня такой», — написала она.

В шапке профиля Коррин добавила местоимения «он/оно». Фанаты же переживают, что Эмма уже успела удалить грудь, поскольку на последних снимках форм нет.

Теперь Коррин рискует навсегда потерять любовь своей аудитории. Эмма стала третьей по счету зарубежной знаменитостью за последнее время, кто решился на такое. Ранее о своей гендерной нейтральности уже объявляли Деми Ловато и Эллиот Пейдж.

Источник фото: Legion-media