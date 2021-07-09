Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 28 человек

Отряд наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 28 человек, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер. Об этом сообщает The Guardian.

Шесть человек были арестованы и семеро, как сообщается, убиты, когда гаитянские силы безопасности преследовали боевиков, ответственных за убийство президента Жовенеля Моиса.

«Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента. Там были 26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити», – сказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции.

Он продемонстрировал несколько колумбийских паспортов, а также штурмовые винтовки, мачете, рации и другие средства.

Ранее агенство Associated Press со ссылкой официальные лица в Гаити сообщало, что власти страны, по предварительным данным, задержали двух граждан США, которые могли иметь отношение к убийству гаитянского президента. Предполагается, что речь идет об американцах гаитянского происхождения, причем один из них – бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

При этом другие американские СМИ сообщают только об одном задержанном американце, а представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

Кроме граждан США, в атаке на президента Гаити участвовали колумбийцы – по предварительной информации, отставные военнослужащие страны. Об этом заявил министр обороны Колумбии Диего Молано. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.

53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции Пелерин в Порт-о-Пренсе. Атака на резиденцию была совершена около часа ночи, президент был смертельно ранен, ранена была и первая леди Мартина Моиз. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд.

После нападения в стране объявили военное положение. Это решение дает властям возможность закрыть границы, наделить полицию и военных дополнительными полномочиями по обеспечению соблюдения закона.