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Новый закон Норвегии обязывает информировать о редактирование своих фотографий

Норвегия приняла закон направленный для решения проблем изображения тела в обществе.

Норвегия,страны,новости,ретушь,фотошоп

Новый закон обязывает раскрывать информацию о том, что человек отретушировал или добавил фильтр на свою фотографию. Любая фотография на которой были произведены изменения качества кожи или формы, изменения цвета кожи, а так же объёмов тела должны быть помечены как отретушированные на видном месте.

Так же это касается известных лиц и их снимков для фотожурналов или иных рекламных работ.

Новые правила были приняты большинством голосов: 78 за|15 против.

Закон в первую очередь направлен для борьбы с неправильно установленными на данный момент стандартами красоты. По подтверждённым исследованиям стандарт намного выше реальности из-за повсеместно используемых фотографий которые не соответствуют реальности, что способствует низкой самооценки.

«Мы надеемся, что эта мера внесёт значительный вклад в сдерживание негативного воздействия такой рекламы, особенно на детей и молодёжь.» Прокомментировал министр.

Закон является поправкой закону о маркетинге 2009 года. Сейчас он ожидает принятия Королём.

9 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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