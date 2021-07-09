Новые рекорды на Марсе: вертолет NASA осваивает «красную планету»

Мини-вертолет NASA побил сразу несколько своих рекордов на Марсе. В том числе он преодолел потенциально опасную местность, сообщили в NASA.

Всего вертолет Ingenuity совершил уже девять полетов над поверхностью планеты. Во время последнего он пересек часть района Марса под названием Seitah в южном направлении со скоростью пять метров в секунду, преодолев 625 метров. Он находился в воздухе две минуты и 46 секунд, улучшив свои предыдущие достижения, и преодолел потенциально опасную местность –песчаные гребни, которые труднопроходимы для колесных роверов.

Еще вертолет делал цветные снимки, которые продолжают поступать в NASA.

Напомним, Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance. Первый полет он совершил 19 апреля, поднявшись на 30 секунд на три метра.