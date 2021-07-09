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Microsoft выплатит всем сотрудникам по 1,5 тысячи долларов за работу «в этот сложный год»

Корпорация Microsoft собирается выплатить всем сотрудникам по всему миру бонус в 1,5 тысячи долларов. Об этом, пишет The Verge, говорится во внутренней рассылке корпорации. Разовая выплата должна послужить знаком признания работы сотрудников «в этот уникальный и сложный год».

Бонус получат все сотрудники, кроме высшего руководства, которые работали в компании по состоянию на 31 марта 2021 года, включая сотрудников на полставки или почасовой оплате.

У Microsoft, пишет The Verge, по всему миру 175 508 сотрудников. На бонусы, таким образом, направят около 200 миллионов долларов, что примерно соответствует выручке корпорации за два дня.

О выплатах за работу во время пандемии ранее объявили многие другие крупнейшие международные компании. Так, например, Facebook заплатил по 1000 долларов 45 тысячам сотрудников, а Amazon выделил дополнительно по 300 долларов работающим на ключевых направлениях.

9 июля, 2021 | Category: Новости, США
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