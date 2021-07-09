Мэттью Перри из «Друзей» прервал молчание после скандала

Не так давно актер закрутил роман со своей ассистенткой.

Звезда «Друзей» Мэттью Перри опубликовал первый пост после затяжного молчания, связанного со скандалом. Буквально пару месяцев назад аудитория узнала, что Перри закрутил роман со своей молодой ассистенткой: снимки парочки то и дело появлялись в Сети, провоцируя все большее количество слухов.

Позже на Перри посыпался шквал негатива: люди требовали объяснений. Вместо них Мэттью решил взять паузу и перестал публиковать снимки в Instagram. Спустя время ажиотаж вокруг него спал, что позволило актеру вернуться в привычное русло. На днях он опубликовал новое фото, на котором предстал не похожим на самого себя. В кадре лицо актера было красным и одутловатым, но выглядел он очень счастливым.

«Счастливые дни», — подписал фото актер.

В Сети поспешили порадоваться возвращению Мэттью и попросили его больше не пропадать.

Источник фото: Legion-media