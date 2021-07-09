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Мэрилин Мэнсон сдался полиции

Мэрилин Мэнсон

Шок-рокер Мэрилин Мэнсон, ордер на арест которого был выдан полицией штата Нью-Гэмпшир за плевок в видеооператора на концерте в 2019-м, сдался правоохранительным органам. Об этом сообщает TMZ в четверг, 8 июля.

Полиция оформила правонарушение, после чего отпустила исполнителя.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обвиняли Мэнсона в уклонении от закона из-за неявки в участок. Защита музыканта на это утверждала, что тот поддерживал контакт с полицией с момента выдачи ордера на арест.

О том, что шок-рокер собрался сдаться полиции, сообщалось в конце июня. Ордер на арест был выдан полицией штата в мае, а сам инцидент произошел во время концерта Мэнсона в городе Гилфорд в 2019 году. Артист плюнул в видеооператора, нанятого для съемки выступления.

9 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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