Мадонна поддержала Бритни Спирс после ее выступления в суде: «Рабство было отменено давным-давно!»

Весь мир продолжает следить за развитием резонансного дела о борьбе 39-летней Бритни Спирс за свою свободу. После скандального выступления певицы в суде, в котором она попросила отстранить своего отца от должности опекуна и привела шокирующие аргументы в пользу этого, в поддержку звезды уже выступило много ее звездных коллег. К ним присоединилась и 62-летняя Мадонна.

Поп-звезда, которая в 2003 году выпустила вместе с Бритни трек под названием Me Against the Music (страстный поцелуй звезд на премии MTV Video Music Awards до сих пор помнят все!), опубликовала в инстаграме сторис в поддержку Спирс. Она поделилась снимком, на котором позирует в футболке с именем Бритни, и потребовала наконец вернуть той свободу.

Верните этой женщине ее жизнь! Рабство было отменено уже давным-давно! Смерть алчному патриархату, который веками обходился так с женщинами. Это нарушение прав человека. Бритни, мы сделаем все, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!

— написала Мадонна.

МадоннаНапомним, что во время своего выступления в суде Бритни Спирс рассказала об издевательствах со стороны отца и членов своей команды, а также попросила судью об освобождении из-под их контроля. Звезда также призналась, что до этого момента не знала, что может лично обратиться с прошением о прекращении опеки.

Мой отец и все, кто причастен к опеке надо мной, должны сидеть в тюрьме,

— заявила Бритни.

После этого громкого выступления адвокат отца Спирс заявил, что его подзащитный искренне сожалеет, что его дочери было так больно. Он также уточнил, что Джейми очень любит Бритни и скучает по ней.

Джейми и Бритни СпирсНа днях же выяснилось, что адвокат самой Бритни, который до этого представлял ее интересы в суде, подал в отставку. Многие связывают его уход со скандальным выступлением певицы на заседании: во время него она рассказала, что защитник не советовал ей выступать публично и рассказывать обо всем общественности. Бритни также заявила о своем желании самостоятельно нанять себе адвоката, а не пользоваться услугами того, кого ей автоматически назначил суд.