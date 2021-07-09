Информация об онлайн-ставках на спорт и лучших букмекерских конторах

Многие задаются вопросом, как выбрать букмекерскую контору для онлайн-ставок на спорт? Стоит помнить простые вещи, что если вы хотите оценить деятельность букмекерской конторы, то обратите внимание, насколько она надежна, честна с клиентами, на вариативность линии, удобен ли ввод и вывод средств, а также способна ли служба поддержки компании сориентировать клиента.

Если говорить об этом подробнее, то нельзя опускать из вида:

Насколько богат выбор событий. БК должна предоставить возможность ставить на все имеющиеся виды спорта, виртуальные соревнования, но и на другие мероприятия. Это своего рода музконкурсы или политсобытия;

разновидность для ставки в рамках конкретного спортивного события;

удобно ли пополнять игровой счет и выводить средства;

каков размер максимальной ставки на спорт и не дробят ли выплаты;

надежны ли статистические источники;

как работает служба поддержки, как быстро откликается, вежливое ли обращение, компетентность в опросах;

необходимо познакомиться с историей и лицензией конторы, сколько и какие имеются жалобы.

Среди лучших букмекерских контор для онлайн-ставок на спорт в топе находятся:

Основанная в 2007 году «Лига Ставок», является первой официальной бк в футболе, а именно для РПЛ. Имеет возможность принимать ставки на спорт онлайн. В 120 регионах страны расположены 500 клубов «Лиги ставок». Выводить и вводить рубли (валюта счета) можно через банковские карты и платежные системы. Клиент может поставить на 20 спортивных событий, на назначения тренеров и не только на спорт.

По такому же принципу созданы и работают «1хСтавка», «Винлайн», «Марафон», «Фонбет», «Бетсити», «Мостбет», «Леон», «Олимп», BetBoom и «Париматч», о работе, которой следует рассказать поподробнее.

Делая обзор букмекерской конторы Париматч, можно отметить, что компанию «Париматч» представили в стране 12 лет назад, а на рынке существует более 20 лет. Она имеет лицензию на деятельность №12 ФНС России того же года, является членом Первой СРО, производит операции через Первый ЦУПИС. Пополнение и вывод рублей производиться через платежных систем или с помощью мобильных операторов. К тому же пополнение средств осуществляется через интернет-банки, а выводить разрешается на банковские карты и переводить на свой банковский счет.

Клиент может поставить, в том числе и онлайн, на более чем двадцать видов спорта и на неспортивные события. Связаться со специалистами поддержки можно в любое время суток по любым вопросам через лайв-чат, «электронку» и телефон. Операторы дадут ответ в течение минуты. Компания не имеет слабых мест и защищает своего клиента, предлагает крупные коэффициенты на большое количество турниров, имеет удобный десктопный и мобильный интерфейс.

Клиент может делать ставки с мобильных устройств, используя приложения на ОС Android и iOS. Дизайнеры ПО позаботились, чтобы у клиентов оставалось приятное впечатление от использования, даже если взгляд немного омрачает цветовая гамма. Выполненный в едином стиле интерфейс делает процедуру размещения ставок проще и понятней.

Если разбирать достоинства и недостатки приложения, то среди минусов можно отметить отсутствие доступа к онлайн-чату, разделу со статистикой и результатами спортивных событий отсутствие функции регистрации. Регистрироваться придется на официальном сайте бк, и только потом авторизоваться в мобильном приложении. Бонусы и акции «Париматч» одинаково доступны для пользователей всех версий. С помощью мобильной версии можно осуществить вывод средств.

Контора претендует на место в числе лидеров рынка.