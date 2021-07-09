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Дженнифер Лопес дала откровенное интервью о своих отношениях

Дженнифер Лопес дала откровенное интервью

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровениями по поводу последних событий из своей жизни.

Интервью Джей Ло дала в свете выхода своего нового трека, который она записала вместе с Rauw Alejandro. Затем беседа перешла на личную жизнь. Однако была краткой в своих высказываниях.

«Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются: «Как ты? Что происходит? Ты в порядке?». Но я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас», — отметила Лопес.

Также артистка добавила, что она сейчас действительно там, где ей хорошо даже самой с собой:

«И я думаю, что как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас. Я обожаю всю любовь, которая сейчас встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас самое лучшее время в моей жизни», — рассказала певица.

9 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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