Бои продолжаются на афгано-туркменской границе, началась эвакуация местных жителей

Стрельба слышна на границе Афганистана с Туркменией. Об этом сообщает turkmen.news.

По данным СМИ, стреляют в населенном пункте в Серхетабаде, звуки доносились из афганского поселка Тургунди. При этом накануне через Серхетабад проехали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке, а также мотоциклисты, добавляет издание со ссылкой на местных жителей.

Портал пишет, что туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном. Они отправляют жен и детей домой, к родным.

Ранее издание Tolo News со ссылкой на источники в силовых структурах Афганистана отмечали, что в афганской провинции Бадгис, что на границе с Туркменией, продолжаются ожесточенные бои между отрядами движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и правительственными силами. Отмечается, что бои начались 7 июля. По последним данным, в Калайи-Нау убито 69 талибов, ранено 23. В других афганских провинциях за последние сутки убито 107 талибов и ранено 58, уточнили в афганском оборонном ведомстве.